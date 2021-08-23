От Gucci до Urban Vest: сколько стоят наряды талибов

My colleague @sakinaamiri1 is interviewing #Taliban in Kabul. pic.twitter.com/obXXhFwWyA— Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) August 17, 2021 В сети набрала популярность фотография «стильно одетых» участников движения « Талибан (организация запрещена в России)», которые дают интервью корреспондентке Сакине Амири. Кадр опубликовал кабульский журналист Эльяс Навандиш в Twitter.

На фото один из талибов запечатлен в оранжевом одеянии, зеленом жилете, яркой бандане и прямоугольных очках. Двое других мужчин стоят в голубой и бордовой одеждах, а их головы покрыты платками. Пользователи стали находить сходства одежды представителей «Талибана» с нарядами от известных брендов, создавать коллажи и попытались посчитать стоимость схожих образов.

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Турецкий журналист Рагип Сойлу воссоздал образ талиба в оранжевом одеянии с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и прочих аксессуаров. Общая стоимость наряда, согласно подсчетам Сойлу, составляет 481 тысячу рублей.

Журналист Мете Сохтаоглу собрал бюджетный вариант наряда одного из талибов на снимке. Как альтернативу он предложил камуфляжный костюм Shawlar Keemese, бандану Bespoke и кроссовки Servis Cheetah. Общая стоимость образа составляет примерно 74 тысячи рублей.

Эксперты раскрыли тайное значение макияжа на глазах членов радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Их слова приводит «Газета.ру».

По данным директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, подводка век сурьмой является обычаем пуштунов (иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана — прим. «Ленты.ру»).

«Талибы — это сельские пуштуны со старыми пуштунскими традициями», — объяснил он.

Нессар заверил, что накрашенные глаза не являются отличительным признаком талибов и не имеют отношения к воззрениям членов группировки.

Антрополог и исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин добавил, что использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов Афганистана.

«По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка и солнца, а детей она бережет от сглаза», — подчеркнул ученый.

Талибы* являются активными пользователями мессенджера WhatsApp, а также платформы Twitter и видеохостинга YouTube. В соцсети Instagram и Facebook им пробиться сложнее — пресс-службы сервисов уже заявили, что усилят работу по модерации контента группировки. По аудитории талибов внутри страны также нанесен удар — бои привели к перебоям с электричеством и проблемам с сетью.

Продвинутые в сети

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» практически взяли под контроль весь Афганистан, войдя в Кабул. Для передачи своих заявлений талибы используют принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp. Как сообщает Vice, таким образом они пытаются завоевать расположение местных жителей.

Талибы разослали жителям Кабула сообщения, в которых говорилось, что теперь они отвечают за безопасность города и что граждане должны сообщать им о любых грабежах и другом «безответственном поведении».

«Исламский Эмират заверяет вас, что никто не должен паниковать или испытывать страх», — говорится в одном из сообщений. В нем боевики стараются обнадежить мирных жителей, уверяя, что «никто не подвергнется риску» из-за захвата Кабула.

Представитель мессенджера указал на соблюдение законов США в вопросе распространения подобных сообщений талибов.

Если приложение будут использовать лица или организации под санкциями, то WhatsApp заблокирует учетные записи, сообщили в пресс-службе. При этом в WhatsApp заверили, что не имеют доступа к самим сообщениям.

Глава Instagram Адам Моссери в интервью телеканалу Bloomberg рассказал, что Facebook и Instagram упреждающе удаляют контент, пропагандирующий идеи талибов.

«Талибан» находится в списке опасных организаций компании, и поэтому любой контент, продвигающий эту группу, запрещен», — пояснил он.

По словам Моссери, модераторы удаляют все публикации, которые связаны с «Талибаном» и считаются опасными.

«Сейчас ситуация [с переходом власти в Афганистане] быстро развивается, и я уверен, что вместе с ней будут повышаться и риски [для соцсетей]», — отметил руководитель сервиса.

Он добавил, что в Instagram могут быть внесены изменения в процесс модерации.

Представитель Facebook в комментарии «Би-би-си» уточнил, что для модерации публикаций есть группа экспертов по Афганистану, которые являются носителями языков дари и пушту, а также знают местный контекст.

В соцсети Twitter представители «Талибана» также публикуют комментарии и видеоролики, у аккаунтов сотни тысяч подписчиков. В пресс-службе Twitter подтвердили, что у сервиса существует политика в отношении агрессивных организаций.

Однако представитель сервиса микроблогов не ответил прямо на вопрос о том, почему талибы используют их платформу. Согласно правилам, Twitter не допускает публикации групп, пропагандирующих терроризм или насилие против мирных жителей.

В Alphabet, владеющей видеосервисом YouTube, не ответили на запрос о комментарии в связи с действиями «Талибана» на платформе.

«Они [талибы] уже много лет используют различные платформы», — сообщил Vice старший научный сотрудник New America Foundation и эксперт в области технологий Питер Сингер. По его словам, многие ошибочно считают боевиков неумелыми пользователями интернета и гаджетов.



«Талибан» считают архаичным, но они используют все, от социальных сетей до дронов. Мы создаем это, они это используют», — констатировал специалист.

С ним согласен старший научный сотрудник Атлантического совета Эмерсон Брукинг. По его словам, «Талибан» активно использует социальные сети для мобилизации поддержки.

«Решения, которые будут приняты Facebook и Twitter в ближайшие пару дней, окажут прямое влияние на жизнь многих людей, оказавшихся под властью талибов», — добавил он.

И архаичные на местах

Из-за боев в Афганистане IT- и другая базовая инфраструктура Афганистана часто подвергалась атакам.

Как сообщает Al Jazeera, 5 июля боевики взорвали волоконно-оптические устройства и системное оборудование в Ислам-Кале, граничащем с Ираном важном торговом порту.

Ислам-Кала также является контрольно-пропускным пунктом для мигрантов, где действует ряд международных общественных организаций.

Атака талибов оставила жителей города без подключения к интернету.

В июне регулирующий орган по телекоммуникациям Афганистана (ATRA) сообщал, что за последние три месяца по всей стране были уничтожены 28 телекоммуникационных антенн, а еще 23 были частично повреждены из-за продолжающихся конфликтов.

Одновременно была выведена из строя и электроэнергетическая инфраструктура, что сделало электроснабжение крайне нестабильным даже в столице страны Кабуле.

«За последние шесть месяцев было повреждено 39 опор электроснабжения, по которым в Афганистан подается энергия», — сообщил Сангар Ниязи, пресс-секретарь компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), национального поставщика электроэнергии в стране.

Афганистан импортирует через эти опоры почти 70% необходимой электроэнергии из соседних стран.

По словам Ниязи, некоторые из опор полностью разрушены, другие частично повреждены. Это повлияло на электроснабжение провинций Кундуз, Баглан, Кабул, Нангархар и Парван.

Миллионам афганцев знакомы регулярные отключения электричества. В результате они вынуждены выполнять повседневные задачи и работу по дому в течение тех нескольких часов, когда электроэнергия подается в дома.

30-летний веб-разработчик Али Атаи рассказал, что жители Кабула получают электричество всего на несколько часов в день, иногда всего на час. Этого хватает только на зарядку телефона или других устройств, констатировал он.

20 лет развития

Ведущая американской радиостанции NPR Али Латифи заявила, что после взятия Кабула не заметила перебоев в работе интернета.

«Сейчас другое время по сравнению с приходом к власти талибов в 1996 году. Прямо сейчас у нас все еще есть доступ в интернет. Так что для многих из нас немало новостей пришло именно из интернета», — добавила корреспондент.

По словам журналистки, первый репортаж об уходе президента Афганистана Ашрафа Гани с поста был выпущен крупнейшим частным телеканалом, однако не в телеэфире, а именно в сети.

«Они разместили это в интернете. А потом это подхватили другие сети и другие агентства. И в других местах начали это проверять», — добавила она.

У Латифи пока нет уверенности в том, что талибы «позволят всему этому продолжаться». Она допустила, что боевики в перспективе могут лишить жителей Афганистана доступа в сеть.

В 2016 году в онлайн выходили меньше десятой части населения — около 3,5 млн человек, сообщал New York Mag.

Однако по состоянию на 2021 год в стране более 12,8 млн пользователей интернета, уже чуть больше трети от всего населения Афганистана (около 32 млн человек), писала Al Jazeera.

Многие эксперты считают IT-сектор в Афганистане одним из немногих примеров успеха разоренной войной страны.

«Это была отрасль, в которой государственный и частный секторы смогли наладить партнерские отношения для предоставления услуг афганцам, одновременно принося доходы правительству и частным компаниям», — отметил Мохаммад Наджиб Азизи, бывший глава регулирующего органа по телекоммуникациям Афганистана (ATRA).