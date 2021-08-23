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Более 20 млн детей получили «путинские» выплаты к началу учебного года

Елена Прошина
1 час назад

Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей – это 98% всех, кому положена такая мера поддержки. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Более 20 млн детей получили «путинские» выплаты к началу учебного года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил министр в разговоре с журналистами, на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены 20 млн 70 тысячам семей. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки, пишет агентство «Прайм».

Как отметил глава ведомства в разговоре с журналистами, семьи могут обратиться за помощью до 1 ноября 2021 года.

В министерстве напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Напомним, что по поручение президента Владимира Путина выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 миллиона выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.

Личный счет,Владимир Путин,
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