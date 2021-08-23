Более 20 млн детей получили «путинские» выплаты к началу учебного года

Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей – это 98% всех, кому положена такая мера поддержки. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

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Как отметил министр в разговоре с журналистами, на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены 20 млн 70 тысячам семей. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки, пишет агентство «Прайм».

Как отметил глава ведомства в разговоре с журналистами, семьи могут обратиться за помощью до 1 ноября 2021 года.

В министерстве напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.