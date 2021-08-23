ЦБ упростит россиянам перевод денег в другие страны

СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью жители России могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета. Для этого необходимо, чтобы банки были подключены к Системе быстрых платежей. Доступ к системе возможен через мобильные приложения банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.