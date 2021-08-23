Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ЦБ упростит россиянам перевод денег в другие страны

Вероника Полынина
1 час назад

Банк России предложил расширить функционал Системы быстрых платежей (СБП) за счет внедрения трансграничных переводов, следует из сообщения регулятора.

ЦБ упростит россиянам перевод денег в другие страны
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что новая функция позволит сделать переводы через СБП в другие страны «такими же удобными, быстрыми и доступными», как и внутри России.

В свою очередь, банки смогут предоставлять клиентам дополнительные сервисы по таким операциям.

Функция может стать доступной уже в 2022 году.

Мошенники научились красть деньги россиян с помощью «бесплатной пиццы»

Из проекта указания о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России» следует, что новые возможности могут внедрить как благодаря взаимодействию с похожими системами за границей, так и за счет сотрудничества с отдельными зарубежными банками.

СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью жители России могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета. Для этого необходимо, чтобы банки были подключены к Системе быстрых платежей. Доступ к системе возможен через мобильные приложения банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.
Личный счет,Центральный банк России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители