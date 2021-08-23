ЦБ упростит россиянам перевод денег в другие страны

Банк России предложил расширить функционал Системы быстрых платежей (СБП) за счет внедрения трансграничных переводов, следует из сообщения регулятора.
Отмечается, что новая функция позволит сделать переводы через СБП в другие страны «такими же удобными, быстрыми и доступными», как и внутри России.
В свою очередь, банки смогут предоставлять клиентам дополнительные сервисы по таким операциям.
Функция может стать доступной уже в 2022 году.
Из проекта указания о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России» следует, что новые возможности могут внедрить как благодаря взаимодействию с похожими системами за границей, так и за счет сотрудничества с отдельными зарубежными банками.