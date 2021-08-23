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Девять фраз: МВД назвало россиянам способы защититься от мошенников

Вероника Полынина
1 час назад

В ГУ МВД России по Московской области назвали девять фраз, которые используют телефонные мошенники, передает ТАСС.

Девять фраз: МВД назвало способы защиты от мошенников
Фото: ТАССТАСС

«Типичными фразами, предлогами для преступлений на территории Подмосковья являются: "ваш родственник либо близкий попал в беду", "ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами", классическое, но действенное "с вашего банковского счета происходят операции по списанию", "вам ошибочно переведены деньги", "вы участвуете в акции и выиграли приз", "положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться", "ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке", "ваши инвестиции и ваш бизнес — гарантия отличного дохода", "вы можете предупредить преступление"», - говорится в сообщении.

В полиции предупредили, что самой часто используемой схемой мошенников остаются звонки под видом службы безопасности банка или сотрудников правоохранительных органов. Обманутые граждане передают преступникам свои личные данные, после чего с их карт списываются деньги.

Кроме того, мошенники заявить о блокировке ящика электронной почты или предложить инвестировать деньги в сомнительное предприятие.

Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ

В главке напомнили гражданам, что нельзя передавать свои технические устройства незнакомым или малознакомым гражданам, сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам, а также переходить по ссылкам на сомнительные сайты.

Ранее специалисты рассказали о новом способе мошенничества. Злоумышленники имитируют акцию по раздаче бесплатной пиццы от имени банка и пытаются выманить у пользователей коды доступа в личный кабинет. На специально созданных сайтах для получения приза они просят своих жертв ввести номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать код из СМС.
Личный счет,Центральный банк России,МВД,ИТАР-ТАСС,
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