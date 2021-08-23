Девять фраз: МВД назвало способы защиты от мошенников

«Типичными фразами, предлогами для преступлений на территории Подмосковья являются: "ваш родственник либо близкий попал в беду", "ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами", классическое, но действенное "с вашего банковского счета происходят операции по списанию", "вам ошибочно переведены деньги", "вы участвуете в акции и выиграли приз", "положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться", "ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке", "ваши инвестиции и ваш бизнес — гарантия отличного дохода", "вы можете предупредить преступление"», - говорится в сообщении.