Девять фраз: МВД назвало способы защиты от мошенников

В ГУ МВД России по Московской области назвали девять фраз, которые используют телефонные мошенники, передает ТАСС.
«Типичными фразами, предлогами для преступлений на территории Подмосковья являются: "ваш родственник либо близкий попал в беду", "ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами", классическое, но действенное "с вашего банковского счета происходят операции по списанию", "вам ошибочно переведены деньги", "вы участвуете в акции и выиграли приз", "положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться", "ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке", "ваши инвестиции и ваш бизнес — гарантия отличного дохода", "вы можете предупредить преступление"», - говорится в сообщении.
В полиции предупредили, что самой часто используемой схемой мошенников остаются звонки под видом службы безопасности банка или сотрудников правоохранительных органов. Обманутые граждане передают преступникам свои личные данные, после чего с их карт списываются деньги.
Кроме того, мошенники заявить о блокировке ящика электронной почты или предложить инвестировать деньги в сомнительное предприятие.
В главке напомнили гражданам, что нельзя передавать свои технические устройства незнакомым или малознакомым гражданам, сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам, а также переходить по ссылкам на сомнительные сайты.