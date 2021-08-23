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Forbes назвал самых богатых российских блогеров

Елена Прошина
1 час назад

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России», в него наряду с известными телеведущими, спортсменами и певцами вошли четыре блогера.

Forbes назвал самых богатых российских блогеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Forbes, самой большой доход среди вошедших в рейтинг блогеров у Насти Ивлеевой, которая заработала $2,7 млн за год, заняв в списке 18-е место.

Немногим меньше у Валентина Петухова (Wylsacom) - $2,2 млн и 47-е место. Следом идет журналист, автор канала на YouTube «вДудь» Юрий Дудь, который заработал $1,8 млн и занял 25-ю строчку списка. Замыкает четверку тиктокер Даня Милохин с $1,5 млн. Он занял 42-е место.

Как пояснили в Forbes, при составлении рейтинга оценивались доходы звезд и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

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