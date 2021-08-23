Forbes назвал самых богатых российских блогеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России», в него наряду с известными телеведущими, спортсменами и певцами вошли четыре блогера.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Forbes, самой большой доход среди вошедших в рейтинг блогеров у Насти Ивлеевой, которая заработала $2,7 млн за год, заняв в списке 18-е место.

Немногим меньше у Валентина Петухова (Wylsacom) - $2,2 млн и 47-е место. Следом идет журналист, автор канала на YouTube «вДудь» Юрий Дудь, который заработал $1,8 млн и занял 25-ю строчку списка. Замыкает четверку тиктокер Даня Милохин с $1,5 млн. Он занял 42-е место.