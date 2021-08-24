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Минтруд России утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии

ИА Regnumиещё 12
1 час назад

Министерство труда и социальной защиты России утвердило порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
Фото: ТАССТАСС

В документе говорится, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут направляться адресно раз в три года: мужчинам в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которые не получают пенсии досрочно или по инвалидности.

Кроме размера пенсии, гражданам будут сообщать о необходимом для выхода на пенсию стаже и размере пенсионных накоплений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уведомления от Пенсионного фонда России граждане будут получать в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Личный счет,Антон Котяков,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,ИА REGNUM,
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