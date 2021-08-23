Рискованный и высокодоходный: Россияне вложили миллиарды рублей в новый способ инвестирования

Россияне на фоне снижения ставок по банковским вкладам стали чаще инвестировать в краудфандинг: по итогам первого полугодия 2021 года объем рынка народного финансирования составил 3,9 млрд рублей, или 55% от показателя за весь 2020 год. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

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"Интерес к краудфандинговым платформам в этом году был обусловлен со стороны инвесторов снижением доходности по банковским вкладам, а со стороны заемщиков - необходимостью поиска ликвидности", - пояснили тенденцию в пресс-службе ЦБ.

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При этом генеральный директор и сооснователь краудфандинговой платформы Planeta.ru Федор Мурачковский рассчитывает на увеличение темпов роста всего рынка крауд-технологий по итогам 2021 года в 1,5 или даже в 2 раза, По его словам, на третий квартал и предновогодний декабрь всегда приходится значительная часть сбора, таким образом прогноз вполне оправдан.

Как пишет издание, краудфандинг – способ инвестирования, при котором автор создает проект на крауд-платформе в интернете, определяет срок его реализации и необходимую сумму. Инвесторы вкладывают свои деньги в проект, получая впоследствии либо часть прибыли, либо возвращая внесенные средства. Ряд проектов предусматривает безвозмездное финансирование. Чаще всего крауд-инвестиции привлекают при запуске стартапа. Этот способ можно использовать для экологических и благотворительных проектов, а также проектов в сфере искусства и интернет-СМИ.

"Краудфандинг - это, по сути, тип рисковых инвестиций, где люди могут получить более высокие доходы", - приводит издание слова руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егора Кривошеи.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин назвал краудфандинговые инвестиции третей ступенькой в инвестиционной лестнице к более высоким доходам после консервативных банковских вкладов и классических инвестиций на фондовом рынке. При этом у инвестора должно быть, как минимум, несколько миллионов рублей. И, по мнению Бахтина, в такие проекты лучше не инвестировать больше 5-7% капитала.