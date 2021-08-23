Россияне смогут узнавать размер будущей пенсии

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования граждан о размере будущей пенсии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, раз в три года мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет, которые не получают пенсионные выплаты досрочно или по инвалидности, смогут получать информацию о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
Данные можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в Пенсионный фонд России (ПФР). Информирование начнется с 2022 года.
Ранее опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты оценили инициативу Минтруда об информировании граждан о размере будущих пенсионных выплат. По мнению специалистов, нововведение позволит россиянам разобраться в подводных камнях при формировании пенсий и исправить возможные ошибки ПФР. Кроме того, оно должно стимулировать россиян к большей экономической активности, формированию накоплений, а также научить их контролировать свою пенсионную историю.