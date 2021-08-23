Россияне смогут узнавать размер будущей пенсии

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования граждан о размере будущей пенсии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Согласно приказу, раз в три года мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет, которые не получают пенсионные выплаты досрочно или по инвалидности, смогут получать информацию о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Данные можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в Пенсионный фонд России (ПФР). Информирование начнется с 2022 года.