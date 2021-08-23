Как вернуть списанные банком в счет долга выплаты на школьников

Не все семьи в августе получили единоразовые выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей, так как некоторые банки списали поступившие средства в счет погашения накопившихся долгов, но деньги можно вернуть, пишет издание «Комсомольская правда».

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Издание напомнило, что в августе родители школьников начали получать единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Но ряд банков снял эти суммы в счет погашения просроченных долгов. Президент России Владимир Путин попросил ЦБ разобраться в ситуации и сделать так, чтобы деньги родителям вернулись.

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Как поясняет издание, деньги чаще всего списывались в рамках исполнительного производства, когда человек задолжал определенную сумму, и судебные приставы накладывают арест на банковские счета. Поступающие туда средства списываются в счет долга.

При этом есть ряд социальных выплат, списывать которые в счет долга нельзя - например, пособия на содержание детей или в связи со смертью кормильца. При этом пенсии и выплаты по больничным листам не защищены. С 2020 года есть даже специальный код дохода, который указывается в платежном поручении. Но банки иногда допускают ошибки, и, не проверяя код, сразу перечисляют поступления судебным приставам. Иногда ошибку допускает отправитель средств, не указывая код в платежном поручении.

Незаконно списанные средства можно вернуть, отмечает издание. Для этого нужно взять справку о полагающихся выплатах (в случае с единоразовыми выплатами на школьников – в Пенсионном фонде), а также выписку из банка, затем написать заявление в произвольной форме в Службу судебных приставов с требованием вернуть средства. Пакет документов, составленный в двух экземплярах необходимо отнести в канцелярию службы судебных приставов, на одном из них там должны поставить отметку о вручении.