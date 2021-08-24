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Коллекторы: долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд

Ura.Ru
37 минут назад

По итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано на 14% больше долгов, чем годом ранее. Цифры достигли рекордных за три года значений. Такие данные предоставила «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Коллекторы: долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за шесть месяцев текущего года банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей, передает «Коммерсант». Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и является новым максимальным значением за три года. Отмечается, что при агентской схеме взыскатель работает от имени банка, а долг остается на балансе кредитора.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обещает неприкосновенность минимального дохода должников. Теперь граждане смогут определить счет, с которого нельзя будет списывать сумму, равную прожиточному минимуму. В Центробанке неоднократно заявляли об опасном росте закредитованности россиян в 2021 году. Однако в Минэкономразвития считают иначе. В ведомстве уверены, что по сравнению с другими странами долговая нагрузка россиян не такая и большая.

Личный счет,Минэкономразвития,Центральный банк России,Госдума,
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