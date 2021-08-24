Коллекторы: долги россиян по кредитам побили трехлетний рекорд

По итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано на 14% больше долгов, чем годом ранее. Цифры достигли рекордных за три года значений. Такие данные предоставила «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

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Всего за шесть месяцев текущего года банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей, передает «Коммерсант». Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и является новым максимальным значением за три года. Отмечается, что при агентской схеме взыскатель работает от имени банка, а долг остается на балансе кредитора.