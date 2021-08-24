Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономист дал совет, как не потерять деньги в ближайший месяц

Лера Букина
29 минут назад

Российский экономист Михаил Делягин рекомендует россиянам полностью отойти от любых рискованных вложений на ближайшее время, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудио статьи». Он пояснил, что переходным периодом как раз является конец августа - конец сентября, так как в это время начинается процесс деловой активности после летних каникул и отпусков. По мнению Делягина, этот период является достаточно опасным с точки зрения высоко рискованных инвестиций.

Экономист дал совет, как не потерять деньги в ближайший месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист не исключил резкой смены вектора в том или ином направлении, учитывая те перемены, которые произошли в течение длительного сезона отдыха. В этой связи он предостерег от вложений средств в непроверенные и незнакомые проекты, так как пока не видно, какие тренды наметились на рынке.

Делягин советует через месяц выбрать, куда стоит инвестировать – тогда будут «свежие» данные для вложений. Если сделать это раньше, то человек рискует столкнуться с потерей денег.

Как заявила недавно технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

Экономист назвал две причины резкого обвала рубля

Личный счет,Михаил Делягин,ОТП Банк,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители