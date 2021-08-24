Экономист дал совет, как не потерять деньги в ближайший месяц

Российский экономист Михаил Делягин рекомендует россиянам полностью отойти от любых рискованных вложений на ближайшее время, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудио статьи». Он пояснил, что переходным периодом как раз является конец августа - конец сентября, так как в это время начинается процесс деловой активности после летних каникул и отпусков. По мнению Делягина, этот период является достаточно опасным с точки зрения высоко рискованных инвестиций.

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Экономист не исключил резкой смены вектора в том или ином направлении, учитывая те перемены, которые произошли в течение длительного сезона отдыха. В этой связи он предостерег от вложений средств в непроверенные и незнакомые проекты, так как пока не видно, какие тренды наметились на рынке.

Делягин советует через месяц выбрать, куда стоит инвестировать – тогда будут «свежие» данные для вложений. Если сделать это раньше, то человек рискует столкнуться с потерей денег.