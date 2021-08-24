Коллекторы попробуют взыскать с должников рекордную сумму

За полгода банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей, что на 14% превышает показатель прошлого года. Так, результат является рекордом за три года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
В квартальном сравнении увеличение составило также приблизительно 14% - 166 млрд рублей во втором квартале против 145 млрд рублей в первом квартале 2021 года.
Однако специалисты указывают на улучшение ситуации с собираемостью долгов. Так, среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю за указанный период достигла 18%.
Наибольшая эффективность взыскания за шесть месяцев наблюдается по обеспеченным кредитам (по автокредитам — 35% и ипотеке — 30%), а самая низкая — в сегменте кредитных карт (6%).
"Объемы просрочки на балансах кредиторов растут, а рынок профессионального взыскания накопил положительный опыт урегулирования долгов, что помогает увеличивать бизнес", — отметил старший вице-президент "Кредитэкспресс Финанс" Виктор Семендуев
Коллекторские агентства смогут брать в банках целевые кредиты на приобретение плохих кредитных портфелей. Такую возможность даст площадка Debex, где продается просроченная задолженность. Эксперты ждут роста спроса на такие кредиты, однако предупреждают о росте риска для банков и самой платформы.