Коллекторы попробуют взыскать с должников рекордную сумму

За полгода банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей, что на 14% превышает показатель прошлого года. Так, результат является рекордом за три года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

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В квартальном сравнении увеличение составило также приблизительно 14% - 166 млрд рублей во втором квартале против 145 млрд рублей в первом квартале 2021 года.

Однако специалисты указывают на улучшение ситуации с собираемостью долгов. Так, среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю за указанный период достигла 18%.

Наибольшая эффективность взыскания за шесть месяцев наблюдается по обеспеченным кредитам (по автокредитам — 35% и ипотеке — 30%), а самая низкая — в сегменте кредитных карт (6%).

"Объемы просрочки на балансах кредиторов растут, а рынок профессионального взыскания накопил положительный опыт урегулирования долгов, что помогает увеличивать бизнес", — отметил старший вице-президент "Кредитэкспресс Финанс" Виктор Семендуев