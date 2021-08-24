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Россияне назвали сумму, которую тратят на жилье и еду

Лера Букина
21 минуту назад

Ежемесячные траты россиян на жилье составляют 10 - 20 тысяч рублей, а траты на еду - 5 - 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Россияне назвали сумму, которую тратят на жилье и еду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участниками опроса стали 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех субъектов РФ.

«Большинство опрошенных (59%) тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренды жилья или ипотеки - ред.) около 10 000 – 20 000 рублей в месяц. Еще 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% - от 30 000 до 50 000 рублей, по 1% - от 50 000 до 75 000 рублей или более», - говорится в исследовании.

Вместе с тем 40% опрошенных признались, что их траты на продукты составляют 10 - 25 тысяч рублей в месяц, 29% опрошенных тратят от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей и 4% - до 3 тысяч рублей. Также исследование показало, что 14% тратят на продукты от 25 до 50 тысяч рублей и 3% - от 50 тысяч рублей.

Россияне чаще всего экономят на походах в рестораны и кафе (71%), развлечениях (69%), приобретении новых гаджетов (61%), покупке новой одежды (60%). Также чуть более половины респондентов (54%) стремятся сокращать расходы на отпуск.

Планирование является главным способом уберечь себя от лишних трат в магазинах, заявила недавно финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. Так, россиянам следует брать с собой составленный заранее список покупок. Благодаря такому подходу процесс будет более рациональным, отмечает она.

Личный счет,Алена Никитина,РИА Новости,
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