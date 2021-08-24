Размер пенсии: как его посчитать и где посмотреть

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования населения о размере будущей пенсии. Сведения с 2022-го года можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг либо при личном обращении в Пенсионный фонд России (ПФР). Подробнее об этом в материале «Рамблера».

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Как сейчас рассчитывают пенсию

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Рассчитать показатель будущей пенсии сейчас можно только самостоятельно - например, воспользовавшись пенсионным калькулятором на портале ПФР. Для этого в соответствующие ячейки нужно внести информацию о своем возрасте, предполагаемом стаже и официальном уровне заработной платы.

О размере накопительной пенсии можно узнать из выписки ПФР. Она доступна онлайн: через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, через «СберОнлайн». Также можно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Следует заметить, что в настоящее время выдается электронная выписка — документ на пять-шесть страниц, содержащий данные о пенсионных накоплениях за весь период работы гражданина. При этом каких-либо цифр о предполагаемой сумме будущей пенсии в этом документе не приводится.

Как будет работать новая система

Раз в три года мужчины в возрасте старше 45 лет и женщины старше 40 лет, не получающие пенсионные выплаты досрочно или по инвалидности, смогут получать данные о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Данные можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в Пенсионный фонд России (ПФР). Информирование начнется с 2022 года.

Застрахованным, но не зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации россиянам информацию будущую предоставлять по их запросу в письменной форме.

Как оценивают нововведение эксперты

Ранее опрошенные изданием Mk.ru эксперты прокомментировали инициативу Минтруда об информировании россиян о размере будущих пенсионных выплат.

Специалисты считают, что благодаря этому нововведению люди смогут разобраться в сложных моментах при формировании пенсий и исправить ошибки, которые иногда допускает ПФР. Помимо этого, оно призвано стимулировать граждан к большей экономической активности - чтобы они создавали накопления, а также научить их отслеживать собственную пенсионную историю.

«Граждане, которые выходят на пенсию, должны заранее знать о сумме своих выплат, чтобы ничему не удивляться, - отметил профессор Финансового университета при российском правительстве Алексей Зубец. – Фактически, вводимое с будущего года регулярное информирование население преследует целью стимулировать их к большей экономической активности, к повышению заработков, к созданию накоплений. Если не хочешь быть бедным на старости лет, тогда действуй, вкладывай во что-то, меняй работу, не сиди много лет на одном низкооплачиваемом месте. Государство говорит населению: спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

В свою очередь, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин считает, что новая система позволит видеть, насколько добросовестно компания платит за сотрудника страховые взносы в ПФР.

Что о новой системе думают будущие пенсионеры

По мнению некоторых россиян, новая система информирования граждан о размере будущей пенсии не несет в себе ничего принципиально инновационного.

«Ну ни фига себе прогресс!!! На Западе уже лет 50 присылают каждый год распечатку из пенсионного фонда о заработанной на данный момент пенсии и о возможной пенсии при сохранении текущих доходов», - отметил читатель портала «Рамблер» Васечка ИванOFF.