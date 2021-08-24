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Путин подписал указ о выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Елена Прошина
21 минуту назад

Указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей подписал во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин. Об этом сообщают «Известия».

Путин подписал указ о выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Во сколько обойдутся государству обещанные Путиным выплаты

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. На выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим будет необходимо направить около 500 миллиардов рублей бюджетных средств. По словам сенатора, вероятно, единовременные выплаты пенсионерам будут направлены вместе с одной из пенсий.

Личный счет,Валерий Рязанский,Владимир Путин,Единая Россия,Совет Федерации,
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