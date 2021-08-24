Путин подписал указ о выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей подписал во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин. Об этом сообщают «Известия».

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.