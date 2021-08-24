"Для бюджета будет излишним": эксперт о регулярных выплатах на детей старше 8 лет

Разовые выплаты на детей старше 8 лет могли бы оказаться эффективны, в то время как на регулярной основе эта мера создаст серьезную нагрузку на бюджет. Об этом "Рамблеру" рассказал управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

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"Возрастной разброс обозначенной категории населения достаточно высокий, что повлечет за собой довольно существенные траты со стороны государства, более того, не ясно на какой период растянутся такие выплаты - если они будут регулярные, то для бюджета такая поддержка будет, на мой взгляд, достаточно излишней, так как есть еще триллионные обязательства по нацпроектам и другим выплатам, в данном случае гораздо эффективнее работают разовые выплаты для разных категорий граждан", - считает он.

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Эксперт также считает, что постоянные выплаты в размере половины МРОТа могут разогнать и без того подскочившую инфляцию.

"Если исходить из размера прожиточного минимума на 2022 год для детей это 11592 руб т.е если речь идет о половине, то на руки такие семьи получат 5 796 рублей. С одной стороны, это полезная мера, с другой - реальных мер государства по борьбе с инфляцией пока еще недостаточно, поэтому такая помощь фактически может раствориться в быстрорастущих ценах на продукты питания и товары первой необходимости", - считает он.

В то же время, по словам Жарского, разовые выплаты способны корректировать статистику бедности, а сам факт объявления таких выплат повышает электоральные рейтинги власти.

"Это повышает имидж властей в глазах электората. Но, на мой взгляд, логичнее властям прислушаться к инициативе, но сделать ее единовременной", - отметил он.

В целом, эксперт считает, что в период пандемии любые меры поддержки граждан из бюджета являются разумными и оправданными. По его словам, доля бедных граждан в РФ в первом квартале 2021 составила 13,1% от населения или 19,1 млн человек, показав рост в 1% или 1,2 млн человек по сравнению с 2020 годом.

"Конечно, первый квартал не показательный и скорее всего по итогам всего года этот показатель будет на бумаге ниже, в том числе и за счет наращивания числа пособий. В целом, если исходить из цели правительства к 30 году достичь 6,5% показателя по бедности, то любые бюджетные траты на корректировку статистики можно находить разумными", - добавил Жарский.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты назвали семьи с детьми наиболее уязвимыми с финансовой точки зрения группами населения. Специалисты отметили, что их доля в числе малоимущих домохозяйств составляет 80%, а реальные доходы семей с двумя детьми, например, упали на 9% в 1 квартале 2021 года.