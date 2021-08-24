"Для бюджета будет излишним": эксперт о регулярных выплатах на детей старше 8 лет

Разовые выплаты на детей старше 8 лет могли бы оказаться эффективны, в то время как на регулярной основе эта мера создаст серьезную нагрузку на бюджет. Об этом "Рамблеру" рассказал управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
"Возрастной разброс обозначенной категории населения достаточно высокий, что повлечет за собой довольно существенные траты со стороны государства, более того, не ясно на какой период растянутся такие выплаты - если они будут регулярные, то для бюджета такая поддержка будет, на мой взгляд, достаточно излишней, так как есть еще триллионные обязательства по нацпроектам и другим выплатам, в данном случае гораздо эффективнее работают разовые выплаты для разных категорий граждан", - считает он.
Эксперт также считает, что постоянные выплаты в размере половины МРОТа могут разогнать и без того подскочившую инфляцию.
"Если исходить из размера прожиточного минимума на 2022 год для детей это 11592 руб т.е если речь идет о половине, то на руки такие семьи получат 5 796 рублей. С одной стороны, это полезная мера, с другой - реальных мер государства по борьбе с инфляцией пока еще недостаточно, поэтому такая помощь фактически может раствориться в быстрорастущих ценах на продукты питания и товары первой необходимости", - считает он.
В то же время, по словам Жарского, разовые выплаты способны корректировать статистику бедности, а сам факт объявления таких выплат повышает электоральные рейтинги власти.
"Это повышает имидж властей в глазах электората. Но, на мой взгляд, логичнее властям прислушаться к инициативе, но сделать ее единовременной", - отметил он.
В целом, эксперт считает, что в период пандемии любые меры поддержки граждан из бюджета являются разумными и оправданными. По его словам, доля бедных граждан в РФ в первом квартале 2021 составила 13,1% от населения или 19,1 млн человек, показав рост в 1% или 1,2 млн человек по сравнению с 2020 годом.
"Конечно, первый квартал не показательный и скорее всего по итогам всего года этот показатель будет на бумаге ниже, в том числе и за счет наращивания числа пособий. В целом, если исходить из цели правительства к 30 году достичь 6,5% показателя по бедности, то любые бюджетные траты на корректировку статистики можно находить разумными", - добавил Жарский.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты назвали семьи с детьми наиболее уязвимыми с финансовой точки зрения группами населения. Специалисты отметили, что их доля в числе малоимущих домохозяйств составляет 80%, а реальные доходы семей с двумя детьми, например, упали на 9% в 1 квартале 2021 года.
22 августа Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей. Также Президент высказался о необходимости разово поддержать военных суммой в 15 тыс. рублей.