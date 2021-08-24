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Названы самые бедные российские регионы

Лера Букина
24 минуты назад

Самый большой уровень бедности наблюдается в Республике Тыва, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтруда, представленные на пленарной сессии форума «Сообщество».

Так, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан, у которых доходы были ниже прожиточного минимума. Уровень бедности составил 12,1% . В Тыве он достиг 34,1%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%.

По данным исследования, высокий уровень бедности (выше 23%) наблюдался в Республике Алтай. Самый маленький уровень бедности (от 5% до 10%) зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

Согласно данным Росстата, во втором квартале года доходы ниже величины прожиточного минимума были у 17,7 млн человек. В первом квартале уровень бедности составлял 14,4% - ниже прожиточного минимума доходы были у 21,1 млн человек.

Личный счет,Видео,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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