Эксперты предложили дать денег семьям с детьми старше 8 лет

Семьям с детьми старше 8 лет требуется поддержка со стороны государства, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, такая мера помогла бы в борьбе с бедностью. Об этом сообщает "Прайм".

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Семьи с детьми-подростками ждут расширения на них выплат, полагающихся детям до трех и от трех до семи лет, заявила замминистра труда Ольга Баталина в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями ЕР.

Для поддержки малообеспеченных неполных семей с детьми от 8 до 17 лет с 1 июля для них ввели дополнительные социальные выплаты, напомнила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина.

«В то же время полные семьи с двумя и более детьми старше 8 лет также нуждаются в поддержке», — подчеркнула она.

В настоящее время материальная поддержка детей старше 7 лет из малоимущих семей является полностью региональным мандатом, заявила старшего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной. В этой связи ее уровень существенно отличается в зависимости от возможностей регионального бюджета и приоритетов социальной политики в регионе.

«По сугубо предварительной оценке, на ежемесячную выплату в размере 0,5 ПМ на каждого ребенка 8-17 лет из малоимущей семьи может потребоваться около 250 миллиардов рублей в год», — указала эксперт.