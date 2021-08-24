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Эксперты предложили дать денег семьям с детьми старше 8 лет

Лера Букина
38 минут назад

Семьям с детьми старше 8 лет требуется поддержка со стороны государства, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, такая мера помогла бы в борьбе с бедностью. Об этом сообщает "Прайм".

Эксперты предложили дать денег семьям с детьми старше 8 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семьи с детьми-подростками ждут расширения на них выплат, полагающихся детям до трех и от трех до семи лет, заявила замминистра труда Ольга Баталина в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями ЕР.

Для поддержки малообеспеченных неполных семей с детьми от 8 до 17 лет с 1 июля для них ввели дополнительные социальные выплаты, напомнила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина.

«В то же время полные семьи с двумя и более детьми старше 8 лет также нуждаются в поддержке», — подчеркнула она.

В настоящее время материальная поддержка детей старше 7 лет из малоимущих семей является полностью региональным мандатом, заявила старшего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной. В этой связи ее уровень существенно отличается в зависимости от возможностей регионального бюджета и приоритетов социальной политики в регионе.

«По сугубо предварительной оценке, на ежемесячную выплату в размере 0,5 ПМ на каждого ребенка 8-17 лет из малоимущей семьи может потребоваться около 250 миллиардов рублей в год», — указала эксперт.

На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог повысили до 23 лет. Родителям школьников необходимо подать заявление онлайн через портал Госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

Личный счет,Елена Горина,Елена Гришина,Ольга Баталина,Владимир Путин,РАНХиГС,ВШЭ,Пенсионный фонд РФ,Единая Россия,РИА Новости,
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