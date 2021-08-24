На форуме "Армия" Минобороны подписало контракты на 500 млрд рублей

Минобороны России заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Общая сумма контрактов превысила 500 млрд рублей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, его слова передает ТАСС.

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"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленной отрасли на общую сумму более 500 млрд рублей", - уточнил Криворучко.

Он также подчеркнул, что подписание данного пакета контрактов выступит важным этапом исполнения Государственной программы вооружения.

"В результате реализации данных государственных контрактов ВС РФ пополнятся свыше чем 1 300 новыми образцами техники, будет выполнен ремонт с обновлением более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - подытожил заместитель министра.

Отмечается, что Минобороны России и "Уралвагонзавод" подписали на форуме "Армия-2021" контракт на поставку новой партии танков Т-90М "Прорыв", а также на обновление до уровня Т-90М строевых танков Т-90.

Также ведомством был заключен контракт с "Ремдизелем" на поставку защищенных авиадесантируемых машин спецназначения, бронированных санитарных машин, капитальный ремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые будут установлены пулеметы "Корд".