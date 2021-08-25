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ПФР разработал новый порядок назначения пенсий по старости

News.ruиещё 18
43 минуты назад

Пенсионный фонд разработал новый порядок назначения страховой пенсии по старости. Теперь этот процесс будет проходить автоматически, без посещения ПФР, говорится в проекте постановления.

ПФР разработал новый порядок назначения пенсий по старости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости вступает в силу с 1 января 2022 года.

Накануне профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе.

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Ранее Счётная палата пришла к выводу, что на сегодня 8,6 млн работающих пенсионеров в России остались без индексации пенсий. Всего же в стране по состоянию на 1 апреля текущего года насчитывается 42,6 млн пенсионеров.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Счетная палата,
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