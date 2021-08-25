ПФР разработал новый порядок назначения пенсий по старости

Пенсионный фонд разработал новый порядок назначения страховой пенсии по старости. Теперь этот процесс будет проходить автоматически, без посещения ПФР, говорится в проекте постановления.

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Порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости вступает в силу с 1 января 2022 года.

Накануне профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже, пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в этом регионе.