Россияне стали больше брать микрозаймы

С начала года количество россиян с активными микрозаймами выросло на 2,26 млн человек, или на 23,5%. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на статистику крупнейшей на рынке саморегулируемой организации "МиР".

Фото: ТАСС ТАСС

Всего на конец второго квартала было 11,87 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО). По подсчетам "МиР", только за этот период было выдано 7,9 млн новых займов на 104,6 млрд руб. За все полугодие, с учетом января-марта, объем выдачи приблизился к 200 млрд руб. Это почти на треть выше показателей второй половины 2020 года, когда кредитование стало восстанавливаться после первой волны пандемии. Заемщики МФО сейчас составляют около 15,8% экономически активного населения, подсчитало издание на основе данных Росстата.

Во втором квартале этого года численность рабочей силы составляла 75,3 млн человек. По данным ЦБ, на 1 октября прошлого года в стране было 41,9 млн людей с кредитами и займами, в том числе, у 5,7 млн человек были микрозаймы. Гендиректор IDF Eurasia Ирина Хорошко объяснила это тем, что население сейчас нуждается в деньгах, поскольку у них не растут доходы.

Управляющий партнер группы "Финбридж Леонид Корнилов связывает это с ситуацией в экономике - с ростом промпроизводства и одновременным ускорением инфляции. По его словам, у людей, с одной стороны, растет потребность в деньгах, а с другой - у них есть позитивные ожидания от будущих доходов. Ранее аналитики QIWI сообщили, что россияне в этом году стали заметно активнее погашать микрозаймы.