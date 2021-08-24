40% россиян хотят сменить место работы

Четыре россиянина из каждых десяти опрошенных ВЦИОМ признались, что им не нравится их нынешнее место трудовой деятельности, сообщает ИА DEITA.RU.
Наибольшая доля тех, кого не устраивает их текущее место работы, - среди самой молодой группы, 18-24 лет (почти половина, 48%). Как выяснилось, в среднем 37% участников опроса намерены устроиться на новую работу или просто жалуются на текущую.
13% респондентов активно выражают недовольство местом своей работы. Самая большая доля тех, кто держится за своё место, - среди возрастного поколения (60+). Три четверти из них не готовы к переменам в трудовой деятельности. В общей сложности в исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних граждан.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в июне 2021 года составила 58 782 рубля, следует из данных, опубликованных в среду, 18 августа, на сайте Росстата. По данным ведомства, средняя заработная плата в России с января по июнь 2021 года выросла почти на 19% - с 49 516 рублей в январе. По отношению к июню 2020 года рост составил 12,8%. За 10 лет средняя заработная плата по стране выросла на 243,5% - в июне 2011 года она составляла 24 137 рублей.