40% россиян хотят сменить место работы

Четыре россиянина из каждых десяти опрошенных ВЦИОМ признались, что им не нравится их нынешнее место трудовой деятельности, сообщает ИА DEITA.RU.

Наибольшая доля тех, кого не устраивает их текущее место работы, - среди самой молодой группы, 18-24 лет (почти половина, 48%). Как выяснилось, в среднем 37% участников опроса намерены устроиться на новую работу или просто жалуются на текущую.

13% респондентов активно выражают недовольство местом своей работы. Самая большая доля тех, кто держится за своё место, - среди возрастного поколения (60+). Три четверти из них не готовы к переменам в трудовой деятельности. В общей сложности в исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних граждан.