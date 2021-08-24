Президент России Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. По его словам, деньги получат все: и работающие, и нет. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что сейчас российская экономика восстанавливается, и это поможет государству поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Ранее во вторник, 24 августа, президент подписал соответствующий указ. Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически, подавать заявления для этого не нужно. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что на новые выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется порядка 500 миллиардов рублей.

«Это требует немалых бюджетных ресурсов», — объяснил министр.