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Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам

Lenta.ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. По его словам, деньги получат все: и работающие, и нет. Об этом сообщает ТАСС.

Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подчеркнул, что сейчас российская экономика восстанавливается, и это поможет государству поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Ранее во вторник, 24 августа, президент подписал соответствующий указ. Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически, подавать заявления для этого не нужно. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что на новые выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется порядка 500 миллиардов рублей.

«Это требует немалых бюджетных ресурсов», — объяснил министр.

Также Силуанов добавил, что средства поступят из доходов бюджета этого года.

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