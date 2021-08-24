Путин анонсировал новые единовременные выплаты

Выплаты в размере 15 тысяч рублей получат курсанты и работники правоохранительных органов . Об этом заявил президент России Владимир Путин , сообщает ТАСС.

Путин 22 августа пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Военнослужащие получат по 15 тысяч рублей. Глава государства считает необходимым повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции. Выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.