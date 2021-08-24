Путин назвал новую группу получателей выплаты в 15 тысяч рублей

Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что все военнослужащие, независимо от звания, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.
«На встрече с лидерами партии я говорил о единовременной выплате военнослужащим. Я говорил, что в среднем она должна составлять 15 тысяч рублей», - сказал глава государства.
Президент отметил, что все адресаты получат выплату в одинаковом объеме, вне зависимости от ранга и выслуги лет.
"Пусть выплату получат все в одинаковом размере в независимости от кол-ва звезд на погонах. Извините, все должны быть равны как в бане, никаких не должно быть на этот счет разговоров», - подчеркнул президент", - добавил президент.
Помимо военнослужащих, новую выплату получат также курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов.
«Кстати, предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей.