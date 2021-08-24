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Путин назвал новую группу получателей выплаты в 15 тысяч рублей

Вероника Полынина
1 час назад

Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что все военнослужащие, независимо от звания, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

«На встрече с лидерами партии я говорил о единовременной выплате военнослужащим. Я говорил, что в среднем она должна составлять 15 тысяч рублей», - сказал глава государства.

Президент отметил, что все адресаты получат выплату в одинаковом объеме, вне зависимости от ранга и выслуги лет.

"Пусть выплату получат все в одинаковом размере в независимости от кол-ва звезд на погонах. Извините, все должны быть равны как в бане, никаких не должно быть на этот счет разговоров», - подчеркнул президент", - добавил президент.

Помимо военнослужащих, новую выплату получат также курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов.

«Кстати, предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей.

Путин подписал указ о выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

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