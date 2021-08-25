Счетная палата назвала число работающих пенсионеров

Число работающих пенсионеров в России на 1 апреля текущего года составило чуть более 8,6 млн человек - это примерно одна пятая от общего числа пенсионеров в стране. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты .

"По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий - 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости – 35 357,27 тыс. человек", - отмечается в документе.

По данным СП, страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала года проиндексированы на 6,3% - таким образом, средний размер выплаты вырос до 16 921 руб. При этом средний размер страховой пенсии по старости также вырос и достиг суммы в 17 536 руб. Ранее стало известно, что новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров и будут осуществляться вместе с доставкой пенсии.