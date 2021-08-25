В Госдуме нашли способ поднять пенсии до 30 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в России пенсии могут быть увеличены до 31 тыс. рублей. Но для этого следует предпринять три шага.
«Достойные пенсии являются величиной переменчивой, но мы сейчас определили во фракции, что это минимум 31 тысяча рублей»,- сказал Анатолий Аксаков в интервью изданию URA.RU.
Напомним, в настоящее время средний размер пенсии в России равен около 16 тысячам рублей (15 744 рубля - данные на 1 января 2021 года). Парламентарий считает, что эта выплата может быть повышена практически в два раза. Но для этого, как он уверен, России следует предпринять три шага.
Первая мера - это "эффективное распределение доходов бюджета". Депутат считает, что они "не должны быть размазаны по всем категориям граждан", выплаты следует сделать более адресными. При этом тем, у кого большие доходы, Аксаков предлагает выплаты вовсе не назначать.
«Условно, депутат Госдумы и человек, который работает в школе. Доходы различаются, а выплата предлагается как депутату Госдумы, так и педагогу. Следует сделать выплаты более адресными. И не нужно вводить выплаты тем, у кого доходы высокие. Будет существенная экономия денежных средств», — подчеркнул парламентарий.
Во-вторых, как полагает Аксаков, требуется отменить возврат НДС для экспортеров сырья. Он уточнил, что речь идет о сотнях миллиардах, если даже не о триллионах рублей.
В-третьих, парламентарий выступает за расширение подоходного налога в стране. При этом он напомнил об уже введенной в России прогрессивной шкале.