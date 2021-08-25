В Госдуме нашли способ поднять пенсии до 30 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в России пенсии могут быть увеличены до 31 тыс. рублей. Но для этого следует предпринять три шага.

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«Достойные пенсии являются величиной переменчивой, но мы сейчас определили во фракции, что это минимум 31 тысяча рублей»,- сказал Анатолий Аксаков в интервью изданию URA.RU.

Напомним, в настоящее время средний размер пенсии в России равен около 16 тысячам рублей (15 744 рубля - данные на 1 января 2021 года). Парламентарий считает, что эта выплата может быть повышена практически в два раза. Но для этого, как он уверен, России следует предпринять три шага.

Первая мера - это "эффективное распределение доходов бюджета". Депутат считает, что они "не должны быть размазаны по всем категориям граждан", выплаты следует сделать более адресными. При этом тем, у кого большие доходы, Аксаков предлагает выплаты вовсе не назначать.

«Условно, депутат Госдумы и человек, который работает в школе. Доходы различаются, а выплата предлагается как депутату Госдумы, так и педагогу. Следует сделать выплаты более адресными. И не нужно вводить выплаты тем, у кого доходы высокие. Будет существенная экономия денежных средств», — подчеркнул парламентарий.

Во-вторых, как полагает Аксаков, требуется отменить возврат НДС для экспортеров сырья. Он уточнил, что речь идет о сотнях миллиардах, если даже не о триллионах рублей.