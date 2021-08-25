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Россиян предупредили о штрафах из-за домашних животных

Лера Букина
29 минут назад

Владельцы домашних животных несут административную и уголовную ответственность за своих питомцев. В России существует закон об ответственном обращении с животными, заявила агентству «Прайм» адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

Россиян предупредили о штрафах из-за домашних животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность», - подчеркнула она.

Владельцы должны возместить материальный и моральный ущерб тому, кто пострадал из-за животного. По словам юриста, региональные власти сами устанавливают меры ответственности для владельцев домашних питомцев.

Если собака причинила вред чужому имуществу в Москве, владелец будет обязан выплатить штраф до тысячи рублей и компенсировать вред. Штраф до двух тысяч рублей назначат тем, кто нарушит правила выгула собаки или ее содержание в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, отмечает Ермолаева. Уклонение от прививки против бешенства может обойтись россиянам в три тысячи рублей или менее.

В России необходимо ввести наказание для хозяев, которые выбрасывают животных на улицу. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. Он призвал ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование, чтобы граждане ответственнее принимали решение завести домашнее животное. Также следует ввести штраф для владельцев, которые выбрасывают животных на улицу.

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