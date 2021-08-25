Россиян предупредили о штрафах из-за домашних животных

Владельцы домашних животных несут административную и уголовную ответственность за своих питомцев. В России существует закон об ответственном обращении с животными, заявила агентству «Прайм» адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность», - подчеркнула она.

Владельцы должны возместить материальный и моральный ущерб тому, кто пострадал из-за животного. По словам юриста, региональные власти сами устанавливают меры ответственности для владельцев домашних питомцев.

Если собака причинила вред чужому имуществу в Москве, владелец будет обязан выплатить штраф до тысячи рублей и компенсировать вред. Штраф до двух тысяч рублей назначат тем, кто нарушит правила выгула собаки или ее содержание в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, отмечает Ермолаева. Уклонение от прививки против бешенства может обойтись россиянам в три тысячи рублей или менее.