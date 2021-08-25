Доля нуждающихся в займах до зарплаты россиян резко выросла

К концу второго квартала число россиян с микрокредитами увеличилось до 11,9 миллиона человек, что почти на четверть (23,5 процента) больше, чем в начале года. Об этом со ссылкой на статистику крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» пишет РБК.

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Доля нуждающихся в займах до зарплаты россиян выросла еще более резко, если оценивать ее по отношению к экономически активному населению. По данным Росстата, в середине года число составляло 75,3 миллиона человек, то есть с микрокредитом был каждый шестой.

Согласно подсчетам «МиРа» за второй квартал микрофинансовые организации (МФО) выдали 7,9 миллиона новых займов общим объемом 104,6 миллиарда рублей. С начала года сумма приблизилась к 200 миллиардам рублей — это на треть больше, чем во второй половине 2020 года.

Гендиректор IDF Eurasia (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко объяснила такую динамику отсутствием роста доходов россиян, которое накладывается на рост цен. По ее словам, за деньгами идут и старые клиенты, и ранее не бравшие кредиты граждане.

С ней согласен управляющий партнер группы «Финбридж (бренды «Деньги сразу», lemon.online) Леонид Корнилов, добавивший, что люди на фоне сообщений о восстановлении экономики могут надеяться на рост доходов в будущем. В свою очередь гендиректор Eqvanta (бренд «Быстроденьги») Андрей Клейменов предположил, что новыми клиентами стали те, кто уже лишился доступа к банковским кредитам из-за ужесточения правил.