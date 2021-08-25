"Это просто сенсация": программу Губерниева сняли с эфира ради скандального интервью

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что программу на «Матч ТВ», которую он должен был провести в среду, 25 августа, в 17:00 мск, отменили из-за того, что сотрудники канала внесли изменения в эфир и решили показать повтор интервью Нобеля Арустамяна с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

«План на ближайшие два дня: вместе с Денисом Панкратовым комментирую плавание на Паралимпиаде в Токио, стартуем в 10.55 на «Матче»!!! И следом в прямом эфире веду программу «Все на Матч» , сегодня в 17.00, в четверг в 17.20!!!!» — написал утром Губерниев в своем Telegram-канале.

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Позже телеведущий опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что его программа отменяется.

«Друзья, не буду сегодня в эфире в 17.00!!! Снова в программе нашего канала судьбоносное интервью Мамаева!!! Это просто сенсация!!!! Это счастье телезрителя!!!» — написал комментатор.

Интервью, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой, вышло в эфире «Матч ТВ» вечером 24 августа. Журналист Нобель Арустамян заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям, и объявил о своем уходе с «Матч ТВ». Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

Футбольный клуб «Ростов» хотел снять с эфира «Матч ТВ» интервью полузащитника Павла Мамаева, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, между клубом и телеканалом существовала договоренность о согласовании интервью, однако «Матч ТВ» отправил его поздно вечером 23 августа. После представители футбольной команды попросили канал снять материал с эфира, однако на «Матч ТВ» сообщили, что это сделать невозможно, так как оно уже анонсировано.

Отмечается, что в клубе несколько раз пришлось пересматривать интервью и отредактировать его. Сообщается, что из-за этого хронометраж программы сократился приблизительно на 20 минут.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход своего коллеги Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьезная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Журналист, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пристыдила уволившегося с канала комментатора Нобеля Арустамяна. Она заявила, что разочарована ситуацией. Об увольнении журналиста она высказалась в своём личном Telegram-канале.

Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира, — написала Канделаки.

Телеведущая упомянула и ситуацию, когда Арустамян первым взял интервью у тренера национальной сборной, а использовал его для своего личного YouTube. Канделаки отметила: она направляет все свои усилия на «Матч ТВ» и желает того же всем сотрудникам телеканала.

Если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера. Тем не менее каждый вправе развивать свою карьеру так, как считает нужным. И Нобель не исключение, — добавила она.

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход комментатора Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Вот Канделаки сказала, что проекты Нобеля для него очевидно важнее матчёвых. Самый поверхностный анализ деятельности Тины удостоверит, что ее собственные проекты для нее важнее любых на «Матче». Или нет? Да точно. Она чистый пылесос на казенной электроэнергии», — написал журналист в Twitter.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об уходе коллеги Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Удивлен и расстроен новостью об уходе Нобеля. Но это решение, как он мне сказал, принято не на эмоциях. Раз так, жаль. Нобель сильный комментатор. Таких в стране единицы. Надеюсь, он передумает уходить . А от Мамаева одни проблемы», - написал журналист в своем телеграм-канале.

В соцсетях отреагировали на интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева журналисту Нобелю Арустамяну.

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Не интервью, а исповедь. Только не знаю, ЗАЧЕМ ЭТО?!»

Evgeniy Lyubushkin: «А теперь немного о спорте: это был Павел Мамаев — ФУТБОЛИСТ команды Ростов!»

Алисонька: «Мамаев, который говорит о том, как его любят, и Нобель, который постоянно пытается перевести тему на футбол — секрет провального интервью».

Veverty25: «Теперь понятно, почему Мамаев не дает интервью — он их просто не умеет давать».

Bortsov_ale: «Павел Мамаев — это унизительный позор. 1. Норм тема для мерзких ток-шоу. 2. Футболист уже давно не топ. 3. Миллионерчик из ничего. К таким людям особые женщины притягиваются заслуженно 4. Человек, конечно, мда... Все это выносить».