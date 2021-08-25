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В Госдуме предложили ввести базовый доход для семей с детьми

Вероника Полынина
1 час назад

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о базовом доходе семей с детьми, сообщает ТАСС.

В Госдуме предложили ввести базовый доход для семей с детьми
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно документу, предлагается установить ежемесячную выплату для семей с несовершеннолетними детьми в размере 10 тысяч рублей. Справедливороссы предполагают, что выплаты должен получать каждый из членов семьи несовершеннолетнего ребенка. Таким образом, на полную семью с двумя детьми должно ежемесячно приходиться 40 тысяч рублей базового дохода.

«На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей - пока младшему из детей не исполнится 18 лет», - пояснил Миронов.

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию указанных выплат на уровне инфляции.

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Предполагается, что для осуществления инициативы понадобится 7,2 трлн рублей в год из федерального бюджета. Получателями выплат могут стать до 60 млн человек.

Справедливороссы также направили в правительство два сопутствующих законопроекта, которые должны обеспечить источники финансирования для введения базового дохода. Первым из них предлагается реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения, а вторым - отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.

Ранее депутаты фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста в России. Авторы законопроекта предлагают вернуться к выходу на пенсию в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эксперты назвали инициативу популизмом накануне выборов.

Личный счет,Василий Иконников,Сергей Миронов,КПРФ,Справедливая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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