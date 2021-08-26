Эксперт объяснил опасность онлайн-займов

Старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко рассказала о том, чем для россиян могут быть опасны сайты, на которых можно получить онлайн-займы. Риски, к которым может привести их использование, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

Зиненко объяснила, что для регистрации на таких сайтах почти всегда требуют не только оставить личные данные, но и загрузить отсканированные копии документов. Кроме того, пользователям необходимо предоставить сведения о банковской карте и даже трехзначный код с ее обратной стороны.

«Вероятность утечки персональных данных с таких сайтов достаточно высока, — предупредила Зиненко. — Дело в том, что веб-ресурсы, предлагающие онлайн-займы, как правило, недостаточно хорошо защищены от киберугроз и становятся легкой добычей для злоумышленников».

«Полученные данные с высокой долей вероятности будут проданы на теневых форумах. Средняя стоимость отсканированной копии паспорта составляет всего два доллара», — уточнила Зиненко.

2 доллара стоит в даркнете отсканированная копия паспорта незнакомого человека

Кроме того, сканы паспортов могут быть использованы для регистрации в различных платежных сервисах.

«Указав в системе украденные данные, злоумышленник получит электронный кошелек, не связанный с его личностью, — объяснила Зиненко. — Это позволит ему производить расчеты с иными участниками теневого рынка от имени постороннего человека, не раскрывая собственную личность».

Старший аналитик Positive Technologies порекомендовала россиянам по возможности избегать публикации личных данных в интернете. К примеру, вместо того, чтобы попытаться получить онлайн-займ, можно обратиться в отделение банка.

Пользователей также предупредили о том, что страницы микрофинансовых организаций могут быть фейками: мошенники создают копии сайтов, выдающих онлайн-займы, чтобы собирать личные данные тех, кто обратился за кредитом.