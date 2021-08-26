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Минтруд изменит правила начисления выплат россиянам

Ura.Ru
39 минут назад

Минтруд планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Минтруд изменит правила начисления социальных выплат
Фото: URA.RUURA.RU

По ее словам, изменения будут касаться имущества россиян, претендующих на помощь от государства.

«Готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — сообщила она «Известиям».

Отмечается, что сейчас семьи с двумя машинами на соцвыплаты рассчитывать не могут. Однако, согласно новым правилам, власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом. Изменения стали ответом на обращение «Совета матерей», куда поступали жалобы по этой теме. Их внесут в законодательство до конца года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых выплатах малообеспеченным семьям России с детьми от трех до семи лет. На них выделят более 21 млрд рублей, передает Nation News. В ходе встречи с представителями «Единой России» президент России Владимир Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минтруд,Единая Россия,Правительство РФ,газета "Известия",
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