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Стало известно, сколько россияне потратили на подготовку детей к школе в этом году

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

В Москве и Омске в этом году траты родителей на подготовку детей в школу в среднем составили 11 тысяч рублей, следует из данных исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает RT.

Подсчитаны траты россиян на подготовку детей к школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место занял Новосибирск — здесь родители потратили 10,8 тыс. руб. В Казани и Самаре они уложились в среднем в 10,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске покупка ребенку всего необходимого к школе обошлась родителям в среднем в 10 тыс. руб.

В Екатеринбурге родители израсходовали на эти нужды в среднем 9,8 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — 9,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 9,5 тыс. рублей.

Средние суммы затрат на подготовку ребенка к школе в Уфе достигли 9,3 тыс. рублей, в Воронеже — 9,1 тыс. рублей, в Волгограде и Перми — по 9 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом, согласно данным SuperJob, траты родителей в преддверии 1 сентября в мегаполисах увеличились в среднем на 20%. Участниками опроса стали 9 тыс. родителей школьников из городов, численность которых превышает 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что подарки учителям 1 сентября сделают 65% россиян.

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