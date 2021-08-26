Подсчитаны траты россиян на подготовку детей к школе

В Москве и Омске в этом году траты родителей на подготовку детей в школу в среднем составили 11 тысяч рублей, следует из данных исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Второе место занял Новосибирск — здесь родители потратили 10,8 тыс. руб. В Казани и Самаре они уложились в среднем в 10,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске покупка ребенку всего необходимого к школе обошлась родителям в среднем в 10 тыс. руб.

В Екатеринбурге родители израсходовали на эти нужды в среднем 9,8 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — 9,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 9,5 тыс. рублей.

Средние суммы затрат на подготовку ребенка к школе в Уфе достигли 9,3 тыс. рублей, в Воронеже — 9,1 тыс. рублей, в Волгограде и Перми — по 9 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом, согласно данным SuperJob, траты родителей в преддверии 1 сентября в мегаполисах увеличились в среднем на 20%. Участниками опроса стали 9 тыс. родителей школьников из городов, численность которых превышает 1 млн человек.