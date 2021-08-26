Российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов

Несколько российских вузов, включая ведущие, не смогли набрать нужное число первокурсников. В результате был объявлен дополнительный набор, пишет "Коммерсантъ".

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Про допнабор на платные места объявили несколько факультетов столичного МГУ, среди которых журфак, факультеты психологии, философии, юридический, а также географический. Иркутский и Севастопольский государственные университеты также продолжают набирать студентов на первые курсы.

Продолжается зачисление и в вузах Москвы. Приемную кампанию продлили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. При этом часть высших учебных заведений готова принять выпускников школ на бюджетные места. До этого зачисление в университеты происходило в три этапа.