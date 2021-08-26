Какие выплаты положены семьям и как их получить. Инструкция

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет, рассказала «Известиям» заместитель министра труда Ольга Баталина. Во время пандемии в России приняли несколько законов о детских пособиях: чтобы получить деньги, семьи должны попадать под определенные критерии. Подробнее об этом в материале «Рамблера».

Какие выплаты на детей существуют

1. Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет появилась в 2020 году. С 1 апреля 2021-го сумма выплаты выросла и рассчитывается по трёхступенчатой системе.

Это пособие выделяют семьям, среднедушевой доход которых не более прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в регионе. Все взрослые члены семьи должны отчитаться о доходе от трудовой, предпринимательской или творческой деятельности (а также о пенсии) или иметь уважительную причину отсутствия дохода.

Выплата представляет собой долю регионального ПМ для детей: 50 процентов - базовый размер, 75 процентов - если среднедушевой доход с учетом базовой выплаты не превысил ПМ, сто процентов - если среднедушевой доход вместе с 75-процентной выплатой не превысил ПМ. Прожиточный минимум для детей в среднем по стране составляет 11 - 12 тысяч рублей.

Заявление на выплату может подать один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.

2. С 2018 года в России заработал закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет. Из-за пандемии с 2020 года выплаты получают родители детей до трех лет. Право на пособия есть у семей, в которых подушевой доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Размер пособия равен ПМ ребенка в регионе.

На «Госуслугах» указано, что семьи из Москвы, которым назначили пособие в 2020-м, получали по 15 225 рублей на ребенка в месяц, родители из Тульской области - 10 427 рублей, волгоградцы - 10 123 рубля.

3. Еще одно пандемийное нововведение: родители, потерявшие работу, могут оформить дополнительные пособия на детей до трех лет и детей трех-семи лет. В расчет идут доходы родителей за год до обращения за материальной помощью. Из-за пандемии в 2020 году выплата составляла три тысячи рублей за ребенка, но тогда уровень стажа и доходы с последнего места работы не учитывались.

4. В апреле президент Владимир Путин поручил выплачивать беременным россиянкам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (а также нет больше 24 «квадратов» на душу и второго авто), 6350 рублей ежемесячно. Для получения выплаты необходимо встать на медицинский учет на раннем сроке беременности.

5. Еще одно ежемесячное пособие с 1 июля 2021 года могут оформить некоторые семьи с детьми от восьми до 17 лет. Выплату ввели для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход). Размер пособия составляет пять - шесть тысяч рублей.

Дети и получатели всех пособий должны быть гражданами России.

Кто не может получать выплаты

Все указанные выплаты не смогут получать родители или опекуны, имеющие в собственности больше одной машины или несколько квартир, площадь которых больше 24 «квадратов» на человека.

Также в данных пособиях откажут родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах.

Исключения из правил

Деньги будут начислять, если родитель не получает доходов, так как лишен свободы, находится на длительном лечении или официально зарегистрирован в качестве безработного.

Ограничения по машинам и квартирам не распространяются на многодетных родителей и семьи, в которых живут дети с ограниченными возможностями.

Куда обратиться

Заявление на эту и другие выплаты можно подать через отделения соцзащиты, МФЦ и Пенсионный фонд РФ.

Какие сложности с получением выплат существуют

Баталина рассказала, что Минтруд постоянно отслеживает обратную связь от людей, обращающихся за социальной поддержкой. С учетом этого готовятся изменения, подчеркнула она.

«Известия» отмечают, что первые жалобы на порядок назначения выплат поступили в мае 2021 года. В «Совете матерей» газете рассказали, что некоторым семьям отказали в пособии, так как за ними числится второй автомобиль, который находится в угоне.

ГИБДД не снимает такие машины с регистрационного учета, соцзащита запрашивает данные у инспекторов, получает информацию о сразу двух машинах и отказывает в пособии.

Исправить эту проблему власти планируют до конца 2021 года.

«После этого все пострадавшие семьи смогут получить положенные выплаты», - рассказали в «Совете матерей».