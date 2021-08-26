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Собянин предложил повысить в 10 раз штраф для гоняющих по ночам автомобилистов

ТАССиещё 21
58 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин планирует внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей.

Собянин предложил повысить в 10 раз штраф для "отмороженных" автомобилистов
Фото: ТАССТАСС

"Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. <...> Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, - им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами", - написал в своем блоге мэр.

По его словам, во-первых, необходимо установить минимальный штраф 5 тыс. рублей и "привязать" его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.

"Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения", - заключил Собянин.

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