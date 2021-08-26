Собянин предложил повысить в 10 раз штраф для "отмороженных" автомобилистов

"Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. <...> Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, - им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами", - написал в своем блоге мэр.