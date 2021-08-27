Россияне массово захотели поменять работу

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников массово захотели поменять работу. 76% уже ищут новое место или собираются уволиться в ближайшем будущем. Своей работой довольны только 7%. Для 34% причиной смены работы стала низкая зарплата, 24% жалуются на скучные задачи и отсутствие перспектив, 16% — на плохие условия труда. Эксперты говорят о «кадровом буме», который вызвала пандемия: во время локдауна россияне боялись менять место работы, зато сейчас активно откликаются на предложения.

В основном думают о смене работы сотрудники из сфер производства товаров массового потребления, ретейла, развлечений и СМИ. Реже думают об уходе сотрудники IT-сферы, фармацевтики, финансов, инвестиций и страхования. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные рекрутингового агентства Kelly Services.

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«Работники, которые опасались менять работу в разгар пандемии, сегодня гораздо охотнее рассматривают и откликаются на предложения о работе. Мы переживаем кадровый бум, сопоставимый с тем, который был в 2005–2006 годах», — рассказала гендиректор Kelly Services по России и Восточной Европе Екатерина Горохова.

Рост текучки подтвердили и другие рекрутинговые порталы: hh.ru, Superjob и «Работа.ру». Статистика показывает рост зарплат в сферах, сильнее всего пострадавших от локдауна. Речь об общепите, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и строительстве.

«Российская газета» со ссылкой на исследование Kelly Services написала, что каждый третий сотрудник не хочет менять место работы, если на новом будут такие же зарплата и условия труда. Но ради более высокой оплаты к переменам готовы 43% опрошенных, ради возможности работать из дома или более гибкого графика — 15%. Ещё 13% хотят более интересных задач, 8% — карьерного роста, 7% — стабильности работодателя.