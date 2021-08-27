Доходом от продажи квартиры придется делиться

Перечень доходов, из которых могут быть взысканы долги по алиментам, предложили расширить, сообщает «Российская газета». В пятницу, 27 августа, ожидается рассмотрение проекта постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Вопросом займется Российская трехсторонняя комиссия.

Документ разработало Министерство труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон «Об образовании в РФ». Как говорит адвокат Алиса Волхова, теперь благодаря правильной формулировке в нормативно-правовой базе плательщики не смогут уклоняться от уплаты алиментов на своих детей. Также предполагается расширение круга доходов, с которых взимаются алименты в пользу несовершеннолетних россиян. В перечень вошли и доходы от реализации недвижимости. Раньше у граждан была возможность покупать и продавать квартиры, получать доход с этой деятельности и не платить с него алименты. Доказать, что продажа недвижимости представляет собой доход, можно было только через суд, добавила адвокат.