Россияне лишаются пенсии из-за удаления данных в электронных книжках

На ликвидированных предприятиях стали пропадать данные о стаже работы из электронных трудовых книжек. В этой связи многие россияне могут лишиться положенной пенсии, сообщает «Ридус».
Как отмечается, восстановление пропавших записей в цифровой трудовой может занять много времени.
«Запись в трудовой книжке с 1 марта 2007 года, а в электронной трудовой — с 31 декабря 2007 года, то есть восемь месяцев потеряно», — сообщила москвичка Светлана Антонова.
Также она столкнулась с проблемами по другой работе. Стаж в цифровой книжке якобы был прерван.
«Теперь я, что ли, ежегодно должна проверять, все ли записи мне сделали в трудовую книжку? Это же ненормально!», — указала собеседница издания.
Однако из-за ликвидации этих компаний решить проблему будет не так просто, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Пожаловалась на схожую проблему жительница Москвы Дина Коростелева. По ее словам, из рабочего стажа исчезли два месяца. Ей было рекомендовано обратиться к работодателю, который внес ошибочные или неполные данные.
Как стало известно, уже 7,7 миллиона россиян выбрали полный переход на электронную трудовую книжку.
С 7 марта начал действовать закон, разрешающий россиянам обращаться в ПФР для включения сведений в электронные трудовые книжки всего стажа.