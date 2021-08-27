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Россияне лишаются пенсии из-за удаления данных в электронных книжках

Лера Букина
1 час назад

На ликвидированных предприятиях стали пропадать данные о стаже работы из электронных трудовых книжек. В этой связи многие россияне могут лишиться положенной пенсии, сообщает «Ридус».

Россияне лишаются пенсии из-за удаления данных в электронных книжках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, восстановление пропавших записей в цифровой трудовой может занять много времени.

«Запись в трудовой книжке с 1 марта 2007 года, а в электронной трудовой — с 31 декабря 2007 года, то есть восемь месяцев потеряно», — сообщила москвичка Светлана Антонова.

Также она столкнулась с проблемами по другой работе. Стаж в цифровой книжке якобы был прерван.

«Теперь я, что ли, ежегодно должна проверять, все ли записи мне сделали в трудовую книжку? Это же ненормально!», — указала собеседница издания.

Однако из-за ликвидации этих компаний решить проблему будет не так просто, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пожаловалась на схожую проблему жительница Москвы Дина Коростелева. По ее словам, из рабочего стажа исчезли два месяца. Ей было рекомендовано обратиться к работодателю, который внес ошибочные или неполные данные.

Как стало известно, уже 7,7 миллиона россиян выбрали полный переход на электронную трудовую книжку.

С 7 марта начал действовать закон, разрешающий россиянам обращаться в ПФР для включения сведений в электронные трудовые книжки всего стажа.

Личный счет,Светлана Антонова,Пенсионный фонд РФ,Ридус,
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