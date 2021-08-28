Профессор напомнила о льготах для пенсионеров старше 70 лет

Доплаты и льготы пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право на скидку в 50 процентов на оплату взносов за капитальный ремонт при отсутствии задолженности и нахождении жилья в собственности. При этом людям старше 80 лет вовсе не нужно платить за капремонт, также им положена прибавка к пенсии.

Людям старших возрастов, отмечает Финогенова, положена скидка на коммунальные платежи, если на их долю приходится более 22 процентов доходов человека. Кроме того, пенсионеры на федеральном уровне освобождаются от налога на гаражи, машиноместа, комнаты, квартиры, жилые дома, а также хозяйственные постройки до 50 квадратных метров.

Льгота действует на один объект каждого вида, подчеркнула эксперт. Проживание на Крайнем Севере дает пенсионерам возможность раз в два года бесплатно доехать на поезде до места отдыха и назад, а льготные авиабилеты можно приобрести у субсидируемых перевозчиков.