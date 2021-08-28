Названы льготы для российских пенсионеров старше 70 лет

Для российских пенсионеров старше 70 лет предусмотрены льготы и доплаты на региональном и федеральном уровне. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, передает «Прайм».

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В частности, федеральными законами предусмотрены льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности, и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом», - рассказала эксперт.

По ее словам, полностью освобождаются от уплаты капремонтных взносов одинокие пожилые люди старше 80 лет.

Пенсионеры также имеют право на компенсацию коммунальных услуг и освобождение от налогов. Для людей старше 80 лет предусмотрена 100%-ная надбавка фиксированной части пенсии.

После 70 лет можно получить от государства субсидию, компенсирующую стоимость коммунальных услуг. Для этого надо тратить на коммуналку не менее 22% ежемесячного дохода.

Региональные меры поддержки зависят от местных законов и бюджетов. Это льготы на вывоз мусора, медицинскую поддержку, льготные лекарства, скидки в продуктовых магазинах и т.п.

Для получения льгот пенсионер должен лично обратиться в МФЦ или ПФР, либо направить заявление через сайт Госуслуг.