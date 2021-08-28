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В ПФР рассказали, как получить выплату в 15 тысяч рублей

Майк Габриелян
51 минуту назад

Чиновники Пенсионного фонда рассказали, как семьи с детьми могут получить дополнительные 15 тысяч рублей. Инструкция опубликована на сайте ПФР.

В ПФР рассказали, как получить выплату в 15 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На дополнительную меру поддержки при оформлении семейного капитала могут претендовать семьи, где второй ребенок родился до 1 января 2018 года. Доплата также распространяется на семьи с усыновленными детьми.

Существуют и некоторые условия. В частности, у матери и ребенка должно быть гражданство России, а общий доход семьи не должен быть высоким. Поддержка предназначена для малоимущих: средний семейный доход не должен быть выше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Чтобы оформить дополнительную выплату, необходимо обратиться в местное отделение ПФР или МФЦ с заявлением. Выплата производится в течение трех лет с момента появления второго ребенка.

Ранее сообщалось, что учителям в России пообещали новые выплаты.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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