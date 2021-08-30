Аналитики: путинские выплаты приведут к росту инфляции

Выплаты, анонсированные президентом России Владимиром Путиным, приведут к росту инфляции в стране. Такие данные следуют из аналитического комментария «Новые социальные выплаты — заметное увеличение антикризисных расходов в России» АКРА.

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По данным аналитиков, последствиями выплат станут прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% и незначительный рост инфляции — дополнительно на 0,2 процентных пункта. «Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведет к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением», — передает агентство «Прайм».

Кроме того, выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности. Отмечается, что рост ВВП, по сравнению со сценарием без выплат, составит 0-0,25 процентных пункта. При этом федеральный бюджет станет менее сбалансированным, но даже с учетом новых выплат останется профицитным в 2021 году. Всего, по оценкам аналитиков, на поддержку населения будет выделено 450-500 млрд рублей.