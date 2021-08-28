Когда вклады снова станут привлекательными

Ставки по банковским вкладам в последнее время растут и достигли доковидного уровня 2019 года. Но увеличивается и инфляция, подъедающая сбережения в рублях. ЦБ обещает взять инфляцию под контроль, но пока этого не произошло, отмечают эксперты. Станут ли в такой ситуации депозиты снова привлекательными для россиян — в материале «Газеты.Ru».

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На этой неделе Центробанк РФ обнародовал на своем официальном сайте "Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций". Как следует из мониторинга, во второй декаде августа максимальный размер процентных ставок по вкладам в рублях десяти крупнейших банков страны составил 6,1% годовых. Превышение шестипроцентного рубежа произошло впервые с "доковидного" 2019 года. Самое дно было в декабре 2020 года, тогда ставка по депозитам опускалась до 4,3%. Это минимальный уровень с кризисного 2009 года.

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С тех пор ставки по депозитам растут. При этом инфляция сейчас (по данным за июль) составляет 6,5%, а ключевая ставка ЦБ, от которой исходят банки, формируя предложения по вкладам для россиян, поднималась в этом году в общей сложности на 2,25 п.п. В итоге с июля она составляет те же 6,5%, что и инфляция.

Продолжат ли банковские ставки по депозитам свой рост, выгодно ли сейчас нести деньги в банк или попытаться приумножить сбережения на фондовом рынке, разбиралась "Газета.Ru".

Ключевую не удержать

На вопрос, продолжит ли ЦБ повышать ключевую ставку, эксперты единодушно говорят "да". "ЦБ решил дать понятный сигнал рынку еще в июле - деньги будут становится дороже. Тогда регулятор отказался от скромного повышения в 0,5 п.п., как это было в июне, и поднял ставку с 5,5% сразу до 6,5% в июле. Это рекорд с декабря 2019 года", - уточняет гендиректор финтех-сервиса "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.

"Скорее всего, ЦБ придется продолжать повышать ключевую ставку для сдерживания инфляции. Наш прогноз на конец года - 6,75-7%", - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Беленькая из "Финам" и Усова из "Фаст Ривер" напоминают, что в ближайшее время ожидается увеличение бюджетных расходов (одноразовые выплаты пенсионерам и военным и прочие госрасходы), кроме того, существует риск ужесточения монетарной политики ФРС США, что может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и ослаблению рубля. "А значит политика ЦБ РФ будет закономерно ужесточаться", - говорит Ускова.

Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский не исключает, что к концу этого года уровень ключевой ставки может достичь рубежа не только 7%, но даже преодолеть его. "Есть довольно существенная вероятность, что уже на ближайшем заседании совета директоров Банка России в сентябре будет принято решение о повышении ставки до 7% годовых", - прогнозирует Дужинский.

ЦБ до конца года может поднять ставку до 7-7,5%, прогнозирует Ускова. "Однако, на этом уровне с большой вероятностью подъем и закончится. Иначе, рост ключевой ставки и удорожание денег, а значит, и заемных средств, увеличит нагрузку на заемщиков, некоторым из которых приходится отдавать до 80% доходов на обслуживание текущих кредитов. А это в свою очередь увеличивает риск невозвратов, чего ЦБ не хотел бы", - говорит Ускова из "Фаст Ривер".

В банк, в банку или к брокеру

Если ЦБ продолжит поднимать ключевую ставку, а банки вслед за регулятором поднимут процент по вкладам, то россиянам, по идее, стоит снова присмотреться к банковским продуктам. Хотя до недавнего времени доверие к вкладам было подорвано. И не без оснований, если процент по вкладам ниже даже не всегда корректной официальной инфляции, отмечают эксперты. В июле произошло очередное повышение ставок, что позволило ускорить приток средств населения в банки, судя по статистике ЦБ. Прирост составил 150 млрд руб., или 0,5%, уточняет Беленькая из "Финам". Однако приростом это можно назвать лишь условно.

"Прирост происходил за счет остатков на текущих счетах, в то время как по срочным вкладам пока сохранилась отрицательная динамика", - говорит Беленькая.

Эксперт добавляет, что корректнее было бы говорить не о приросте средств на вкладах, а о замедлении оттока срочных вкладов - до 0,2% против 0,8% в июне и 0,9% в мае. По данным "Фаст Ривер", почти 65% банков до сих пор испытывают чистый отток средств физических лиц.

"Россияне находят спасение своих средств в других инструментах, идут на фондовый рынок. Это подтверждает и статистика ЦБ. В 2020 году количество клиентов на брокерском обслуживании выросло в 2,3 раза, до 9,9 млн", - говорит Ускова из "Фаст Ривер".

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что снижение привлекательности депозитов и активное продвижение других финансовых продуктов привело к буму на фондовом и долговом рынках.

"Мы видим активный рост инвестиций граждан в облигации, акции и другие финансовые инструменты. Полагаем, что этот тренд продолжится в ближайшие годы по мере возрастания финансовой грамотности граждан", - прогнозирует Васильев.

"Граждане действительно стали активнее играть на фондовом рынке, но там выше рыночные риски и результаты этого года покажут, окажется ли успешным этот массовый эксперимент по поиску альтернативы депозитам", - предупреждает гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.

Ставка реальная есть минус

Эксперты считают, что в настоящее время даже на фоне растущей стоимости денег и процентных ставок банковские депозиты остаются невыгодными. Лосев из "УК Спутник - Управление капиталом" напоминает, что депозиты для граждан - это традиционный инструмент сбережений, а сбережение, в свою очередь, - это сохранение личного или семейного капитала в течение многих лет с получением дохода, превышающего реальную инфляцию. "Процентные ставки по депозитам должны быть выше номинальной инфляции, причем как минимум выше на величину возможного годового изменения ключевой ставки Банка России", - говорит Лосев.

По оценке Лосева, в сегодняшних реалиях выгодные ставки по банковским депозитам в рублях должны быть не 6-7%, а выше уровня 8% годовых на интервале 1-2 года. Реальная депозитная ставка (за вычетом инфляции) остается отрицательной, что снижает привлекательность депозитов, согласен Васильев из Совкомбанка. Ставки по депозитам выше 6% все еще ниже текущей инфляции, но тут важна еще и будущая инфляция, ожидаемая вкладчиками на горизонте срока действия вклада, уточняет Беленькая из "Финам".

"Ставки по депозитам в районе 7-8% были бы интересны, но, возможно, ставка, при которой вернется интерес к депозитам, окажется и несколько ниже, если рынок поверит, что пик по ставкам уже близко и что ЦБ сможет приблизить инфляцию к цели (около 4%) на горизонте будущего года-двух", - говорит Беленькая.

Ждите прекрасного 2022 года

По мере замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий вклады могут вновь стать привлекательными для населения, добавляет эксперт "Финам" Беленькая.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич считает, что рост депозитных ставок должен скоро завершиться, учитывая дополнительные издержки банков в размере 0,7-0,8 %, связанные с отчислением в фонд обязательного резервирования и в АСВ. "Однако и текущий уровень ставок является вполне привлекательным для населения", - говорит Петроневич. Он утверждает, что текущие ставки по депозитам могут считаться отрицательными в реальном выражении только с поправкой на произошедшую инфляцию. "Но это не вполне корректный поход - вклады формируют наш будущий доход, по отношению к которому более правильно применять ожидаемый или будущий рост цен", - говорит Петроневич, предлагая смотреть в перспективу при выборе инструментов защиты личных доходов.

По оценкам "Открытие Research", случившийся рост цен во многом был вызван ослаблением рубля, ростом мировых цен и дисбалансами на рынках, вызванными антиковидными ограничениями. Однако в 2022 году рост цен замедлится - многие из ограничений перестанут действовать, рост экспорта и высокие процентные ставки будут способствовать стабильности национальной валюты, добавляет эксперт.

Поскольку вклады были и остаются основным способом сбережения средств домашних хозяйств (в силу гарантированной доходности, системы государственного страхования и простоты использования) в Хоум Кредит ожидают активизации притока средств населения во вклады. "Особенно с учетом того, что реальная доходность по многим банковским вкладам уже находится в области положительных значений, то есть, доходность вкладов превышает уровень инфляции", - говорит Дужинский из Хоум Кредит. Конкуренция за средства граждан между банками и другими финансовыми институтами возрастает, отмечает Васильев из Совкомбанка.