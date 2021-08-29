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Как россиянам защитить сбережения: советы эксперта

Майк Габриелян
59 минут назад

Доллар, евро и другие мировые валюты обесценятся, когда в мире начнет ускоряться инфляция. Однако есть несколько способов защитить сбережения. О них рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников, передаёт «Прайм».

Как россиянам защитить сбережения: советы эксперта
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, при сильной инфляции развитым государствам невыгодна сильная валюта: она сделает экономику неконкурентоспособной. Поэтому Верников предлагает стратегию, которая предусматривает не накопление финансов, а повышение качества жизни перед тем, как разгонится инфляция. Он советует инвестировать средства в недвижимость, золото, серебро, другие материальные активы.

«Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить», — говорит специалист.

Кроме того, можно с осторожностью вкладывать деньги в акции.

«Вложения в акции растущих бизнесов, к примеру, в акции Сбербанка — хорошая идея. Но надо иметь в виду, что в тот момент когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды», - сказал экономист.

Ранее эксперты рассказали, когда банковские депозиты снова будут привлекательны для россиян.

Личный счет,Андрей Верников,Сбербанк России,
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