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Часть россиян получат новую выплату до 25 тысяч рублей

Елена Прошина
17 минут назад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что власти города вводят дополнительные выплаты для жителей Северной столицы, перешагнувших 90-летний рубеж. Соответствующая запись появилась на официальной страничке градоначальника в «ВКонтакте».

Часть россиян получат новую выплату до 25 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Петербуржцы, отметившие 90-летие получат 15 000 рублей, 95-летие – 20 000, 100-летие и далее ежегодно – 25 000 рублей», - написал Беглов.

Он рассказал, что подписал изменения в Социальный кодекс Петербурга, устанавливающие, что долгожители будут получать доплату на каждый свой день рождения. Они вступят в силу с 1 января 2022 года.

По сравнению с 2019 годом, количество петербуржцев, достигших 90-летноего возраста, выросло на 9%, а жителей города, кому исполнилось 100 и более лет – на 20%, отмечает губернатор. Он напомнил, что старейшему жителю Санкт-Петербурга сейчас 107 лет.

Беглов пообещал развивать в городе систему медико-социальной помощи и расширять спектр мер соподдержки пожилых граждан, которые способствуют увеличению продолжительности их жизни.

Личный счет,Александр Беглов,
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