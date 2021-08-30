Самозанятым упростят получение кредитов

До конца года Банк России планирует внести изменения в свои документы, сообщили «Ведомости».

Фото: ТАСС ТАСС

Заместитель руководителя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький отметил, что банки сейчас никак не учитывают статус самозанятого, предлагая кредиты для физлиц. При этом в примерном перечне есть формулировка «иные документы», банки, по его словам, не спешат использовать документы, прямо не указанные в положении.

Видео дня

Планируемые изменения должны снять с самозанятых необходимость предъявлять справки о доходах и с места работы. По словам представителя ЦБ, мера направлена на стимулирование финансирования самозанятых.

Сейчас банки неохотно принимают в качестве официального подтверждения дохода справку из приложения, что приводит к сложностям при расчете показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) для самозанятых.

Чем выше этот показатель у заемщика, тем больший запас капитала надо иметь банку для выдачи кредита. Банкам это невыгодно. Хотя по кредитам самозанятому, которые он берет на предпринимательскую деятельность, ПДН регулятором не рассчитывается и надбавки к коэффициентам риска в отношении таких кредитов не применяются, сказал представитель ЦБ.

В ОНФ предложили учитывать данные самозанятых с электронных площадок, например, Youdo, «Яндекс.Про».

Перечень подтверждающих документов, используемых при определении величины среднемесячного дохода заемщика для расчета ПДН, является примерным, объяснил представитель ЦБ. Банки вправе использовать другие официальные документы, содержащие сведения о доходах заемщика.

Банкам было бы полезно использовать данные с платформ для оценки дохода самозанятого. Агрегаторы, по словам сооснователя YouDo.com Дениса Кутергина, гарантируют контроль транзакций и обеспечение выплат от первоисточника.

Основными кредитными продуктами для самозанятых могут быть оборотные средства для выполнения заказов с постоплатой или таких, где исполнителю нужно нести дополнительные расходы, сказал он. Кредитование может стать и подушкой безопасности, когда самозанятый берет кредит «до зарплаты».

Такое бывает, когда по контракту выплата предоставляется не день в день, а с отсрочкой или в конце месяца. В этом случае, если самозанятый демонстрирует хорошую динамику доходов, банки будут охотнее предоставлять кредиты на более выгодных условиях, подчеркнул Кутергин.

Пока самозанятые могут обратиться за льготными микрозаймами до 1 млн рублей сроком до трех лет по ставке от 2,75 до 8,25% в региональные микрофинансовые организации. Процент составит от половины до 1,5-кратного размера ключевой ставки ЦБ.