Россияне узнали цены на отдых за границей в бархатный сезон

Самым популярным иностранным направлением у российских туристов в сентябре стала Турция, сообщают «Известия» со ссылкой на данные поисковиков авиабилетов. После нее идут Греция и Кипр. Как отмечается, турецкая доля в общем объеме бронирования к первому месяцу осени составила 24%.

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Средний чек тура на отдых в этот период составит 30–50 тысяч рублей на человека в неделю, указали представители туроператора Tui. К тому же, можно найти размещение за 11 тысяч рублей – в двухместном номере в отеле «3 звезды» и за 12,4 тысячи рублей по системе «все включено».

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Средняя цена авиабилета туда-обратно из России в Турцию на сентябрь - 20,8 тысячи рублей, что на 14,4% ниже, чем в августе, свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip.

Билеты в обе стороны в Грецию обойдутся в 26 928 рублей. Доля этой страны в общем объеме бронирований составляет 6%. Рост по отношению к августу составил 71%, отметили в Aviasales. Недельный отдых на Крите и Корфу с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется в 22,5 тысячи рублей, в отеле «пять звезд» с питанием «все включено» — в 80 тысяч рублей, заявила ведущий менеджер по связям с общественностью «Tui Россия» Татьяна Коршунова.

Что касается Кипра, то наиболее дешевый вариант недельного размещения стране составляет 28,3 тысячи рублей в двухзвездочном отеле с континентальными завтраками. Билеты стоят в среднем 24 010 рублей, свидетельствуют данные Aviasales.

В первой десятке востребованных направлений оказались Черногория, Хорватия, Грузия, Болгария и Объединенные Арабские Эмираты. Их доля в структуре сентябрьского спроса на авиабилеты составила примерно 2%.

В Египет российские туристы отправятся ближе к середине осени, «когда полетная программа будет окончательно сформирована, а на курортах установится благоприятная для отдыха погода», заявила Елена Шелехова из OneTwoTrip. Также она отметила, что отдых в бархатный сезон обходится дешевле летнего.