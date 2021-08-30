Любимый россиянами деликатес резко подорожает

Резкий рост вылова лососевых в 2021 году вряд ли повлияет на снижение стоимости красной икры. К новогодним праздникам она рекордно подорожает, заявил «Коммерсанту» директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов.

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Он указал на максимальную оптовую стоимость икры на старте путины (1 июня) – 5 тысяч рублей за 1 кг.

В Северо-Восточной компании считают, что к новогодним праздникам стоимость икры достигнет рекордных уровней прошлого года. Цены поднимутся до 3,7-4 тысяч рублей за 1 кг в оптовом звене и до 5-6 тысяч рублей за 1 кг — в рознице. Хомутов полагает, что при скупке всего мороженого сырья японскими потребителями стоимость побьет прошлогодние максимумы.

В настоящее время стоимость стабилизировалась на уровне 3–3,3 тыс. руб., что на 10% ниже прошлогодних значений, но цена в оптовом звене уже начала расти.

После путины на рынок будет направлено около 20 тысяч тонн красной икры, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Такой объем удовлетворит внутренний спрос, указал он.

Предлагаемая стоимость икры горбуши составляет $32–34 за 1 кг, что превышает стоимость уже готовой соленой икры после переработки, отметил Хомутов. Он также указал на перегрузку холодильных мощностей во Владивостоке и на то, что суда долго стоят на выгрузку. В этой связи доставка сырья может осуществляться лишь самолетом.

Фомин опасается роста доли икры низкого качества – в связи с увеличением объемов вылова доставка рыбы для потрошения может затормозиться. Качество икры ухудшается при длительном хранении рыбы, подчеркнул управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.